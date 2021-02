Dit is hem: de kerkklok van de Burgumer kruiskerk

do 25 februari 2021 14.15 uur

BURGUM - De kerkklok van de Kruiskerk in Burgum is donderdag uit de toren verwijderd voor een renovatie. De bijna 360 jaar oude kerkklok is mede uniek omdat deze in de Tweede Wereldoorlog (1943) dankzij een truc behouden bleef. De Duitsers wilden alle kerkklokken in Nederland gebruiken voor de fabricage van wapens en munitie. Door onoplettendheid van de Duitsers kon de klok verstopt worden in het kolenhok. In 1945 kwam hij weer tevoorschijn.

De klok zal bij een gespecialiseerd bedrijf in Duitsland opgeknapt worden zodat er geen scheuren in komen. Er moest een gat in de kerktoren worden gemaakt om de klok te kunnen verwijderen. Nadat de klok is gerenoveerd wordt deze weer teruggeplaatst en kunnen de stenen weer op hun plek gemetseld worden.

De restauratie gaat zo'n twee maanden duren. De klok kan mogelijk alweer gebruikt worden tijdens de Dodenherdenking op 4 mei.