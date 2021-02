Tommy Wieringa naar Drachten voor online lezing

do 25 februari 2021 09.59 uur

DRACHTEN - Donderdagavond 11 maart komt schrijver Tommy Wieringa naar Drachten, om vanuit de studio van de bibliotheek een live online lezing te geven over zijn nieuwste boek Gedachten over onze tijd. Tijdens de gratis lezing via het videobelprogramma Zoom kunnen er ook vragen gesteld worden aan Wieringa. De leukste vraag wordt beloond met een gesigneerd exemplaar.

Gedachten over onze tijd

Deze maand verschijnt het nieuwe boek Gedachten over onze tijd. Wij kennen Wieringa van zijn mooie romans en verhalen, maar in dit boek excelleert hij als columnist. Zijn stukken geven een indringende analyse van de ontregelingen van onze tijd en zetten daarmee aan tot verder denken en het zoeken naar oplossingen. Wieringa wordt tijdens de lezing geïnterviewd door gastheer Jacob van der Weij en zal ook vragen van deelnemers beantwoorden.

Boekenweek

De Boekenweek gaat voor het eerst in 75 jaar niet door in maart, maar niet getreurd: uitstel is geen afstel. De Boekenweek - het grootste boekenfeest van het jaar – wordt in de zomer groots ingehaald zodra de boekhandel haar deuren weer volledig mag openen. Omdat je het boek nooit genoeg kunt vieren organiseert het CPNB vanaf 6 maart wel Het voorwoord van de Boekenweek. Een week vol (online) activiteiten en aandacht voor de lokale boekhandel.

De lezing in Drachten wordt georganiseerd door de Stichting Literaire activiteiten Smallingerland (SLAS), Bibliotheken Mar & Fean en Bibliotheek Drachten.

De lezing is gratis te volgen. Aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan via de website van de bibliotheek www.bibliotheekdrachten.nl.