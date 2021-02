Kramer ontvangt brandbrief van Dokkumer ondernemers

wo 24 februari 2021 17.16 uur

DOKKUM - Burgemeester Johannes Kramer en wethouder Jelle Boerema ontvingen woensdagochtend een brandbrief uit handen van Dokkumer ondernemers. Een afvaardiging van de Ondernemersvereniging Dokkum overhandigde de brandbrief op het stadhuis van Dokkum.

Einde in zicht...

"Meer dan zeven op de tien ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het niet langer te redden. Een verlenging van de winkelsluiting zal het voortbestaan van hun bedrijf zeer ernstig in gevaar brengen." zo laten de ondernemers weten. "De ondernemers zorgen voor het kloppend hart in de binnenstad zijn de drijvende kracht en de sponsoren van de vele evenementen in Dokkum."

Worsteling

Wethouder Jelle Boerema van Noardeast-Fryslân realiseert zich goed dat je niet 'zo maar' een petitie aanbiedt aan het gemeentebestuur. "Als gemeente worstelen we er ook enorm mee, we zien dat de nood hoog is....." Boerema wil graag iets doen maar hij laat ook weten dat ze weinig kunnen doen voor de ondernemers. "We kunnen wel de druk opvoeren richting het rijk. Is er niet een versoepeling mogelijk?"