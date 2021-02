Hennepkwekerij opgerold in Damwâld

wo 24 februari 2021 15.53 uur

DAMWâLD - In een schuur in een tuin van een woning aan de Ds. Germswei in Damwâld is dinsdag een hennepkwekerij opgerold door de politie. Het betrof een kwekerij van zo'n 300 plantjes. De politie was met de instap net te laat, de oogst had net plaatsgevonden.

Er is niemand aangehouden. De kwekerij is ontmanteld en alle apparatuur is afgevoerd.