Onderzoek naar oorzaak autobrand in Drachten

wo 24 februari 2021 10.32 uur

DRACHTEN - De forensische opsporing van de politie is dinsdagochtend gestart met een onderzoek naar de oorzaak van een autobrand aan de Steenkerk in Drachten. Er is mogelijk sprake van brandstichting.

In de buurt, aan de Michaëlsberg, werd begin januari ook al brand gesticht, toen ging een camperbus in vlammen op. Later in januari brandde aan de Lijsterstraat een VW Up af. Daarbij was vermoedelijk ook brandstichting de oorzaak. In december werd een Renault Twingo aan de Vlasakkers vermoedelijk in brand gezet.

