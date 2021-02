Brandweer voorkomt erger bij brand in praktijkruimte

wo 24 februari 2021 01.27 uur

TRIEMEN - De hulpdiensten werden dinsdagavond opgeroepen voor een brand bijgebouw aan De Triemen. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook vrij.

Omdat de brand uitslaand zou zijn werd door de meldkamer opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer van Kollum en Buitenpost en de hoogwerker van Dokkum werden opgeroepen voor de brand.

Door de brandweer van Kollum werd de brand snel geblust. Er bleek in de praktijkruimte brand te zijn ontstaan in een houtvergasser. De zolder van de praktijkruimte is door de korte maar hevige brand zwartgeblakerd. De bewoners van de woning raakten niet gewond. Door snelle inzet van de brandweer is erger voorkomen.

Stichting Salvage zal de bewoners helpen bij de afhandeling van de schade.

