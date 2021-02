Auto uitgebrand in Drachten

wo 24 februari 2021 01.24 uur

DRACHTEN - In Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd aan de Steenkerk. De eigenaar had de auto net een week op zijn naam staan. Aangezien het voertuig al een aantal dagen stilstond wordt brandstichting niet uitgesloten.

Agenten hebben bij omliggende woningen aangebeld om te proberen zo veel mogelijk auto's, die ook geparkeerd stonden in de straat, te laten verplaatsen. Dit om te voorkomen dat deze voertuigen ook vlam vatten. Bij een van de voertuigen is door de politie een raam ingeslagen, omdat de eigenaar er (nog) niet was en deze vlak bij de brandende auto stond.

Door de rook kwam er vanaf de Ludingakerke een melding van een bewoner die een brandlucht in de woning rook. Voor de zekerheid is de brandweer, nadat zij klaar waren met het blussen van de auto, daar nog even kort ter plaatse gekomen. De lucht bleek inderdaad afkomstig van de brandende auto. Een berger zal op een later tijdstip ter plaatse komen om het voertuig af te slepen.

