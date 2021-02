Coronacrisis: vier versoepelingen aangekondigd

di 23 februari 2021 19.14 uur

LEEUWARDEN - Tijdens de persconferentie van premier Rutte zijn dinsdagavond vier versoepelingen aangekondigd in de huidige coronaregels. Het gaat om de volgende punten:

openstelling voortgezet onderwijs en deel mbo

contactberoepen, zoals de kapper, weer mogelijk maken

winkelen op afspraak

verruiming sporten voor jongeren en jongvolwassenen

De verruimingen zijn volgens Mark Rutte alleen mogelijk als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt. "Bij extra ruimte hoort extra verantwoordelijkheid", zei hij. "Uw gedrag doet ertoe."

De avondklok geldt voorlopig tot de ochtend van 15 maart, de eerste verkiezingsdag. Op maandag 8 maart volgt een nieuwe persconferentie over een eventuele verlenging van die maatregel.

Vanaf 3 maart mogen de winkeliers hun klanten ontvangen in hun winkel. Zij moeten zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping. Het gebruik van mondkapjes is hierbij verplicht.