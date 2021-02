Vrouw (25) heeft GHB en speed: 3 maanden cel

ma 22 februari 2021 15.15 uur

LEEUWARDEN - Hoewel ze een blanco strafblad heeft, moet een inwoonster van Harkema (25) drie maanden de cel in wegens het bezit van meer dan 300 gram GHB en ruim 2 gram speed. De vrouw werd maandag bij verstek door de politierechter veroordeeld.

Auto niet verzekerd

De vrouw zat in een auto die op 8 oktober vorig jaar in Rottevalle door de politie langs de kant van de weg werd gezet. Het bleek dat de auto niet verzekerd was. Omdat de inzittenden bekend stonden als drugsgebruikers, werd de auto doorzocht.

Drugs onder bijrijdersstoel

De drugs lagen onder de bijrijdersstoel. De verdachte verklaarde dat ze GHB en de speed net had gekocht bij een dealer uit Drachten. De vrouw was tot dan toe onbekend bij politie en Justitie. Een poging van de reclassering om een rapport over de achtergronden en omstandigheden op te maken mislukte, de Harkemase reageerde niet op de uitnodiging.

'Handelshoeveelheid’

De officier van justitie eiste drie maanden cel. Rechter Monte van Capelle nam de eis over. “Ik zie geen reden om van de eis af te wijken”, aldus de rechter. De hoeveelheid drugs duidde volgens Van Capelle op een handelshoeveelheid.