Fitnessbranche maakt vuist voor drie miljoen sporters

ma 22 februari 2021 14.21 uur

DOKKUM - De overkoepelende organisatie van Exclusieve Sportcentra (VES) maakt namens de fitnessbranche een vuist voor haar sporters. Zij worden door het kabinet stelselmatig 'vergeten', aldus een advertentie in NRC en NRC next van maandag 22 februari. Bij de sportscholen in Nederland trainen zo'n drie miljoen mensen, die zelf geld, tijd en energie in hun fitheid steken.

Jur Roemers van Palestra Wellness & Fitnesscentrum in Dokkum vindt het onbegrijpelijk dat een overheid geen oog heeft voor drie miljoen sporters. Het argument dat zijn eigen belang dient, wuift hij ferm weg. "Ik stel mijzelf even niet centraal, maar juist de sporter. Mijn leden hebben een bewuste keuze gemaakt om aan hun gezondheid te werken; zij hebben zich bij mijn club aangemeld om onder deskundige begeleiding fit te worden. Hieronder zijn veel mensen met een chronische aandoening als diabetes of astma en een groeiende groep met overgewicht. Vergeet ook niet al die mannen en vrouwen met een stressvolle baan, die de spanning middels hun sportuurtje van zich af laten glijden. Deze mensen staan volledig in de kou".

Op de vraag of de sportschool wel veilig is, antwoordt Roemers dat de fitnessbranche volledig coronaproof kan werken. Dat heeft ze bewezen tijdens de zomer van 2020. Een sportschool kan exact het aantal personen laten sporten dat op basis van de ruimte veilig is en het is bovendien op afspraak.

Roemers doet een oproep aan de lokale politici om hem te helpen de overheid wakker te schudden. "Juist door de sportscholen dicht te houden wordt het probleem vergroot. Mensen met een goede conditie en vitaliteit, zijn beter beschermd tegen het virus. Ik sluit mij aan bij de actie van de VES en ik maak een vuist voor de drie miljoen mensen die bewust hebben gekozen voor hun eigen gezondheid waarmee zij de zorg ontlasten. Zeker in verkiezingstijd moet deze boodschap aankomen".