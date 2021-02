Buschauffeurs redden fietser uit het water

ma 22 februari 2021 12.05 uur

DRACHTEN - Drie buschauffeurs en een omstander hebben maandagochtend een fietser uit het water gered. De man kreeg vermoedelijk op het fietspad aan de Ureterpvallaat een black-out en belandde in het water.

Omstreeks 10.00 uur zag een passagier in een bus vanaf het Transferium dat de fietser te water raakte. Er werd alarm geslagen en drie buschauffeurs en een omstander twijfelden geen moment. Ze wisten de man korte tijd later te redden. De politie en ambulance kwamen later ter plaatse. De man is meegenomen naar het ziekenhuis.