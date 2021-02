'Vlam in de pan' bij café de Lantaarn in Dokkum

za 20 februari 2021 16.20 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum moest zaterdag om 14.30 uur uitrukken voor een kleine keukenbrand aan de Allert Jacob van der Poortstraat in Dokkum. Tijdens het frituren was er korte tijd brand ontstaan in de keuken van café de Lantaarn.

Een medewerkster was daarbij aanwezig en ze wist met een deksel het vuur razendsnel te doven. De brandweer hoefde alleen nog een nacontrole uit te voeren. De uiteindelijke oorzaak van de brand was een defecte thermostaat waardoor het frituurvet warmer werd dan zou moeten.

FOTONIEUWS