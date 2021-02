Fietsster aangereden op Gauke Boelensstraat

vr 19 februari 2021 15.35 uur

DRACHTEN - Een fietsster is vrijdagmiddag aangereden door een auto op de Gauke Boelensstraat in Drachten. De hulpdiensten werden om 15.25 uur opgeroepen voor het ongeval. Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse.

De vrouw is door het ambulancepersoneel opgevangen voor hulp. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.