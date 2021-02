Twijzeler opgelicht bij straatverkoop gereedschap

vr 19 februari 2021 15.35 uur

TWIJZEL - Een man uit Twijzel is vrijdagochtend opgelicht door een 'vertegenwoordiger van een gereedschapswinkel'. De man kwam ongevraagd aan de deur en hij had mooi gereedschap in de aanbieding met kortingen van 50 tot 70%. Volgens het slachtoffer reed de man rond in een grijze Mercedes bus zonder reclame.

Voor 575 euro zou de man uit Twijzel drie Makita machines met 3 5Ah accu’s ontvangen. Tijdens het ophalen van geld zou de colporteur de accu's uit de tas gehaald hebben. Na betaling ontdekte het slachtoffer dat de accu's verdwenen waren. De man was toen al gevlogen.

De verkoper had vertrouwen gewekt met een visitekaartje van een bedrijf uit het midden van het land. Het slachtoffer heeft later nog gebeld met dit bedrijf maar hij werd allerminst vriendelijk te woord gestaan. De man uit Twijzel vroeg of de verkoper terug kon komen om de zaak recht te zetten. "Hij werd daarop boos en zei dat ik hem van oplichting beschuldigde en dat hij daar niet van gediend was en hij gooide de telefoon erop." aldus het slachtoffer.

Via dit nieuwsbericht hoopt de man uit Twijzel dat andere potentiële slachtoffers extra alert zijn op verkoop aan de deur. Het leek allemaal te mooi om waar te zijn en achteraf is alles anders. "Bovendien blijkt nu ook dat de gereedschappen die ik nog wel heb, helemaal niet goedkoper waren, ze staan gewoon op internet voor dezelfde prijs en dan ook nog met een accu...."

Het slachtoffer heeft besloten geen aangifte bij de politie te doen omdat hij 'geen poot heeft om op te staan'. "Dat is het vervelende...." laat hij weten. "Zijn snelle praatjes en kortingen van 70% hadden me al moeten waarschuwen. Maar dit is niet een strafbaar feit van hem natuurlijk. De accu’s weer uit de tas halen terwijl ik mijn portemonnee uit huis haal, is natuurlijk wel gewoon diefstal maar het blijft mijn woord tegen zijn woord..."

Naast Makita machines had de man ook gereedschapskarren en hogedrukreinigers in de handel. De Twijzeler heeft zijn les geleerd: "Conclusie: trap niet in de mooie praatjes van verkopers aan de deur....."