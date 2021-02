Coronavirus: lichte daling van besmettingen

vr 19 februari 2021 12.08 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland is in de afgelopen zeven dagen licht teruggelopen ten opzichte van vorige week. Ondanks het winterweer van de afgelopen week is er meer getest en gevaccineerd. Met de 1128 besmettingen van deze week schommelt het aantal positieve coronatests nu drie weken lang tussen de 1100 en 1200 per week. De komende weken opent GGD Fryslân behalve in Drachten en Sneek ook een vaccinatielocatie in Heerenveen.

Aangezien het aantal positieve tests niet substantieel daalt, blijft GGD Fryslân bezorgd over de situatie. Landelijk lopen de getallen weer iets op. Onder Friese 70plussers en in de verpleeg- en verzorgingshuizen loopt het aantal nieuwe besmettingen opnieuw iets terug. Bij jongvolwassenen zijn er juist meer positieve tests. In de basisschoolleeftijd is het aantal deze week met 73 nagenoeg gelijk aan vorige week (71).

Meer gevaccineerd

Er zijn via de GGD 10.291 inwoners van Friesland in een week tijd gevaccineerd, aanzienlijk meer dan vorige week (4265). Het inenten gebeurde in WTC Expo en op de Friese Waddeneilanden. In totaal zijn er in een maand tijd via de GGD bijna 28.000 prikken gezet bij Friese ouderen en zorgmedewerkers. Een deel van de zorgmedewerkers heeft inmiddels een tweede prik gehad. Landelijk volgt dit weekeinde de miljoenste prik.

In Heerenveen zijn afspraken gemaakt om begin april te vaccineren in een bedrijfspand aan de Uhlweg 1. In Drachten start het inenten op 1 maart, Sneek volgt een week later. Daarnaast is de GGD bezig met locaties in of bij Franeker, Koudum, Dokkum en Oosterwolde.

Vandaag (vrijdag) is de laatste vaccinatiedag van de eerste ronde voor ouderen en zorgmedewerkers op de Friese Waddeneilanden.

Winterweer

Het aantal afgenomen tests is met 8565 zo’n 500 hoger dan vorige week, toen er sprake was van een lichte stijging. Ook deze week moesten de teststraten vanwege het winterweer even dicht, maar dat heeft niet tot een dip in het aantal tests geleid.

GGD Fryslân blijft mensen met klachten oproepen om zich te laten testen. Uit landelijk onderzoek van het RIVM blijkt dat onder personen die klachten hebben hiervoor nog steeds terughoudendheid is. In de meeste gevallen menen die mensen dat hun klachten niet op corona duiden. Dat kan een misverstand zijn, waardoor ze mogelijk toch besmet zijn en het virus kunnen verspreiden. De meest voorkomende symptomen zijn verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of reuk- of smaakverlies.

Hoewel de test met het wattenstaafje voor een vervelend gevoel kan zorgen, is dit vooruitzicht slechts voor een heel kleine groep een reden om zich niet te laten testen. Een nog kleiner deel stelt dat teststraten niet goed bereikbaar zijn, dat ze geen afspraak konden maken of dat ze te lang op de uitslag moeten wachten. Testen kan tegenwoordig vrijwel altijd op dezelfde dag, waarna de uitslag vrijwel altijd binnen twee etmalen volgt.

Met de 1128 besmettingen van deze week zijn nu 24.411 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Het aantal bij de GGD gemelde sterfgevallen van coronapatiënten lag afgelopen week op 38, drie minder dan een week eerder. Van 20 besmette personen is doorgegeven dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Gemeenten

Leeuwarden bleef afgelopen week aan kop wat betreft het aantal nieuwe besmettingen in Friese gemeenten. Na enkele weken van dalingen liepen de cijfers weer op Smallingerland. Ook Harlingen zag een forse toename.

De gemeentelijke cijfers

Leeuwarden 217 (242), Súdwest-Fryslân 180 (223), Smallingerland 97 (69), De Fryske Marren 89 (93), Achtkarspelen 82 (85), Noardeast-Fryslân 78 (85), Tytsjerksteradiel 75 (99), Heerenveen 55 (44), Weststellingwerf 52 (63), Dantumadiel 48 (54), Waadhoeke 47 (67), Opsterland 39 (44), Ooststellingwerf 26 (24), Harlingen 26 (11), Ameland 6 (0), Terschelling 5 (4), Schiermonnikoog 4 (0) en Vlieland 2 (0).

tussen haakjes vorige week