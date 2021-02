Noodkreet: lichten aan bij alle kapsalons

do 18 februari 2021 18.45 uur

BURGUM - Twee uur lang ging donderdagavond het licht aan bij vele kapsalons in Nederland. De kappers vragen met deze actie aandacht voor hun penibele situatie. Voor veel kapsalons wordt het steeds lastiger om het hoofd boven water te houden omdat de steunmaatregelen niet gegnoeg zijn om alle kosten te kunnen betalen.

In Burgum deden donderdagavond tien kapsalons mee aan de actie #lichtvoordathetuitgaat. Bij Studio Hair aan de Noordersingel was een hart gevormd met waxinelichtjes om nog wat meer licht in de duisternis te brengen. Wanneer het licht echt weer mag branden, is vooralsnog niet duidelijk. De kapsalons hebben hun hoop gevestigd om de datum 3 maart. Er wordt dan weer een persconferentie gehouden met mogelijk goed nieuws.