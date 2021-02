Straf scooterrijdster voor inhalen bestelbus

do 18 februari 2021 15.25 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoonster van Twijzelerheide heeft donderdag van de kantonrechter in Leeuwarden een geheel voorwaardelijke straf gekregen. Ze was eind mei 2019 betrokken bij een scooterongeluk in Leeuwarden.

Verkeerde weghelft

De vrouw was op 27 mei op de De Ruyterweg in Leeuwarden met haar scooter op een scooter gebotst die uit tegengestelde richting kwam. Dat op zich was geen strafbaar feit, ware het niet dat de Twijzelerheidse een stilstaande bestelbus had ingehaald en op de verkeerde weghelft terecht was gekomen.

Voldoende brandstof in de tank

De vrouw zei zelf dat ze zich niet veel kon herinneren, destijds had ze verklaard dat ze met de scooter aan de hand om de bus heen was gelopen. De benzine zou op zijn geweest. De politie constateerde echter dat er voldoende brandstof in de tank zat. De bestuurder van de andere scooter had verklaard dat de verdachte ineens op hem af kwam rijden.

Onderbeen en sleutelbeen gebroken

Uit de krassporen op het wegdek trok de politie de conclusie dat de vrouw moet hebben gereden. Ze kampt nog steeds met de naweeën van het ongeval. Ze was onder de bestelbus terechtgekomen, ze brak haar onderbeen en haar sleutelbeen. Ook had ze hersenletsel opgelopen. Ze is nog steeds onder behandeling.

Zonder rijbewijs niet verzekerd

De officier van justitie vond het scenario van de verdachte niet echt waarschijnlijk. Volgens de officier had ook een omstander, die de politie naderhand niet meer heeft gevonden, verklaard dat de Twijzelerheidse ineens vanachter de stilstaande bus vandaan kwam. De vrouw had bovendien geen geldig rijbewijs. “En zonder rijbewijs ben je niet verzekerd”, waarschuwde de officier. Zij eiste een onvoorwaardelijke boete van 400 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De rechter legde ook de boete voorwaardelijk op.