Skaters voorlopig niet in parkeergarage Drachten

wo 17 februari 2021 19.24 uur

DRACHTEN - Skaten in de parkeergarage Raadhuisplein in Drachten is een sympathiek idee, maar de liefhebbers moeten zelf het initiatief nemen om te vragen naar de mogelijkheden. De meerderheid van de gemeenteraad in Smallingerland vindt niet dat zij het college van burgemeester en wethouders daar om moet vragen. D66'er Roy Postma kwam met het idee naar aanleiding van skatende jeugd tot en met achttien jaar, die in de parkeergarage in Heerenveen op de vrijdagmiddag hun gang mogen gaan. Tijdens Het Debat dinsdagavond kwam het plan van D66 op tafel.

"As der behoefte is, dan leit it foar de hân dat it fersyk fan de skaters sels komt", vond Durk Oosterhof (FNP), die net als alle andere raadsleden het idee sympathiek vonden. Insteek van het plan was om de skaters tijdens de koude winterperiode in de Raadhuispleingarage onderdak te bieden, maar de weersverwachtingen geven aan dat het daarvoor te laat is.

Gatso Lamsma (ELP) had voorafgaand aan de vergadering met de skatejeugd gesproken. "De reacties om in de parkeergarage te skaten waren lauw en verdeeld. Een enkeling vond het prima. Ze vertelden dat ze tijdens het skaten geen last van de kou hebben. Bovendien vroegen ze zich af wat ze op een vlakke vloer van de parkeergarage moesten. Ze zijn gewend om moeilijke hindernissen op de skatebaan te nemen." Postma was ook met de groep in gesprek gegaan en stelde dat de parkeergarage voor een specifieke groep skaters een leuk alternatief is.

Vanuit de raad kwam een trits argumenten en bezwaren. Als skaters in de parkeergarage komen, dan is toezicht nodig en wellicht een verzekering voor eventuele schades. Wethouder Felix van Beek vond het geweldig dat de raadsleden zo mee dachten. "Het kan, maar er zijn een boel mitsen en maren. Als eerste moet je bij de jeugd te rade gaan en daarna kijken wat mogelijk is." De elf raadsleden van GroenLinks, FNP, PvdA, D66 en SP waren het met hem eens. De meerderheid van de gemeenteraad vond dat het college geen actie hoeft te ondernemen.