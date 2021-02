Vriendengroep slaat met stokken op auto pizzakoerier

wo 17 februari 2021 17.10 uur

LEEUWARDEN - "Het was een geintje vanwege de knoflooksaus", zei een 20-jarige verdachte uit Surhuisterveen woensdag tegen rechter Kees Post. De Surhuistervener had, samen met een paar maten, begin februari 2019 de auto van een pizzakoerier te grazen genomen met stokken en koperen buizen. Eerder was er een aanvaring geweest tussen de groep en een paar koeriers van dezelfde pizzeria uit Surhuisterveen.

Niemand thuis

Ze hadden de koerier 's nachts om half een naar een adres in Augustinusga laten komen. Er was niemand thuis, maar toen de chauffeur weg wilde rijden, werd hem de weg versperd door de Surhuistervener en zijn vrienden. Het stel leefde zich uit op de auto van de koerier: de ruit aan de bijrijderskant werd met een stok kapotgemept en er werd met buizen en stokken op de auto en op de voorruit geslagen.

Syrische vluchteling

De vandalen zouden ook geprobeerd hebben de telefoon van de chauffeur te pakken en de pizza's. De chauffeur, een Syrische vluchteling, was doodsbenauwd. Hij kreeg last van nachtmerries en wilde na het voorval eigenlijk wel weg uit Nederland. Maar dat kon niet, hij kan niet terug naar zijn geboorteland. De man liep kleine wondjes op in zijn gezicht, door het rondvliegend glas.

'Tien of meer bier'

Hij en zijn maten hadden gedronken, erkende de verdachte. Op de vraag hoeveel bier ze hadden gehad, antwoordde hij "Tien of meer". Van tevoren hadden ze 'in het hok' besproken dat ze de koerier te grazen zouden nemen. De volgende dag is de Surhuistervener met zijn vader naar de pizzeria gegaan om de schade te vergoeden. Als hij dat zou doen, zou hij niet worden vervolgd, had de politie beloofd.

Beïnvloedbaar

Dat had de politie nooit mogen doen, stelde Post. Maar tegelijkertijd vond de rechter het te prijzen dat de verdachte sorry had gezegd en de schade op zich had genomen. "Dat vind ik wel weer goed", aldus de rechter. De verdachte sprak met de reclassering. Hij heeft een licht verstandelijke beperking en hij is nogal beïnvloedbaar, zeker als er drank in het spel is. "Ik heb een kwaaie dronk", zei hij daarover.

Geen contact met vrienden

Inmiddels heeft hij zijn alcoholgebruik geminderd en heeft hij geen contact meer met zijn oude vriendengroep. Ook officier van justitie Liselotte de Vroome vond dat de politie niet had mogen toezeggen dat er geen strafzaak zou komen. "Dit is een heel ernstig feit, dit kunnen we niet afdoen met alleen een sorry", aldus De Vroome. Het feit was wel erg oud, daar hield de officier wel rekening mee.

Adolescentenstrafrecht

Zij eiste een geheel voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. De rechter nam de eis over. Op voorstel van de reclassering werd het adolescentenstrafrecht toegepast. Van de rest van de groep is er een jongen door de kinderrechter veroordeeld. Een ander moet zich nog voor de rechter verantwoorden en twee zaken zijn geseponeerd.