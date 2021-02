Auto in de sloot; geen spoor van bestuurster

wo 17 februari 2021 14.48 uur

GARYP - Aan de Feantersdyk bij Garyp is woensdagmiddag een auto in de sloot terecht gekomen. De bestuurster uit Earnewâld was niet meer aanwezig toen omstanders de politie belden. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg.

De massaal ingezette hulpdiensten hoefden niet in actie te komen. Al vrij snel werd duidelijk dat er niemand meer in de auto zat. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de sloot te halen. De bestuurster meldde zich later ter plaatse bij de politie.

FOTONIEUWS