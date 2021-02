Overvaller 93-jarige vrouw 'gevaar voor de samenleving

wo 17 februari 2021 14.30 uur

LEEUWARDEN - Op de tweede dag van de behandeling van de overval op een hoogbejaarde vrouw uit Drachten is woensdag 12 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 21-jarige Drachtster. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) voor een andere verdachte, een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, 42 maanden cel. Dinsdagmiddag werd de zaak van een 19-jarige inwoner van Gerkesklooster achter gesloten deuren behandeld. Hij was minderjarig toen de overval werd gepleegd.

Geldkistje

De zaak tegen een vierde verdachte werd dinsdagochtend aangehouden vanwege ziekte van de raadsman. De 21-jarige Drachtster is samen met de 19-jarige op 21 oktober 2019 in de woning aan de Korenmolen geweest, waar de toen 93-jarige bewoonster door de overvallers in bedwang werd gehouden. De overvallers doorzochten de woning en gingen er vandoor met een geldkistje, waarin een rijksdaalder zat, een paar gouden munten en brieven van de overleden echtgenoot van het slachtoffer.

Onder druk gezet

Het kistje werd in april 2019 door een zwemmer in de Morra gevonden. De verdachten werden dezelfde maand opgepakt, na een DNA-match op de sleutel van de meterkast van de woning aan de Korenmolen. Net als zijn 19-jarige medeverdachte verklaarde de 21-jarige Drachtster dat hij door de andere daders onder druk is gezet om mee te doen aan de overval. Hij was niet bij de woning naar binnengegaan om iets te stelen, hij wilde volgens zijn zeggen “de mevrouw helpen”.

Slachtoffer tegen muur gedrukt

Hij zou het slachtoffer ook niet, zoals zij zelf had verklaard, hebben vastgegrepen en de hand over de ogen en de mond hebben gedaan. Hij zou alleen maar met de vrouw hebben gepraat. De vrouw had verklaard dat beide overvallers haar tegen de muur van de hal hadden gedrukt en haar mond en ogen hadden afgedekt. Op de vraag van voorzitter Nynke Vlietstra in wat voor taal hij met het slachtoffer had gesproken – de man werd op de zitting bijgestaan door een tolk papiaments – wilde de verdachte geen antwoord geven.

Tbs-advies

De man wilde aanvankelijk niet meewerken aan psychologische onderzoeken, bang als hij was om tbs te krijgen. Uiteindelijk stemde hij toch toe, wat leidde tot een observatie in een justitiële jeugdinrichting. Daar kwam alsnog een tbs-advies uit de bus. De verdachte kampt met verschillende stoornissen en het gevaar dat hij weer de fout ingaat, is volgens de deskundigen groot. De Drachtster zou geen enkel inzicht hebben in de stoornissen, volgens de reclassering is hij niet te begeleiden. Officier van justitie Roelof de Graaf noemde hem “een gevaar voor de samenleving”.

Minderjarige verdachte

In de zaak van de minderjarige verdachte is dinsdag een jeugddetentie van 67 dagen geëist – gelijk aan het voorarrest -, 12 maanden voorwaardelijke jeugddetentie, een werkstraf van 100 uur, 25 uur leerstraf en vier maanden elektronisch toezicht. Verder komt hij onder strikte begeleiding van de Jeugdreclassering.

De rechtbank doet in alle zaken, ook die van de minderjarige verdachte, op 3 maart uitspraak.