Paard in onmacht in trailer op Skieding

wo 17 februari 2021 13.32 uur

SURHUISTERVEEN - Een paard is woensdag tegen het middaguur in onmacht geraakt in een paardentrailer op de Skieding bij Surhuisterveen. De brandweerlieden van Surhuisterveen werden opgetrommeld om te helpen het dier weer op zijn benen te krijgen. Bij aankomst van de brandweer stond het dier echter alweer rechtop.

De begeleiders van het paard hebben het dier eerst tot rust laten komen en hebben daarna hun weg vervolgd. De politie sloot ter hoogte van het incident één rijstrook van de Skieding tijdelijk af voor het verkeer.