Burgemeester: 'Wees trots op inzet voor gemeente'

wo 17 februari 2021 11.40 uur

DRACHTEN - Grof geschut is de raadsleden in Smallingerland niet vreemd. Fractievoorzitter Meine Hofman van Smallingerlands Belang gaf het college een veeg uit de pan, omdat de raad niet was geïnformeerd over de versterkte samenwerking met buurgemeente Heerenveen. "Een grof schandaal, een belediging voor de gemeenteraad", aldus Hofman, die het nieuws uit de krant moest halen. Hij vroeg om tekst en uitleg. Hofman kreeg direct repliek van burgemeester Jan Rijpstra, die vertelde dat het nieuws door zijn collega Tjeerd van der Zwan naar buiten was gebracht en hij niet anders had gedaan dan vragen beantwoorden toen hij over hetzelfde onderwerp werd gebeld.

De burgemeester van Heerenveen had na afloop van een periodiek overleg van beide colleges direct een aantal tweets de deur uit gedaan. Daarin werd gerept over de samenwerking tussen Heerenveen en Smallingerland, maar de krant had er een 'stevige' samenwerking van gemaakt, aldus Rijpstra. "Dat waren niet mijn woorden". Nadat het nieuws was gepubliceerd kreeg hij direct berichtje van wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden op zijn telefoon, die informeerde hoe de vork in de steel zat. Samen met Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen zit Smallingerland in een samenwerkingsverband van de vier grote Friese gemeenten, de zogeheten F4.

"Als college hebben we het hele jaar door diverse overleggen met de gemeentebesturen van andere Friese gemeenten. De samenwerking met de achttien gemeenten is altijd collegiaal en louterend: je leert van elkaar", aldus Rijpstra. Het gesprek met het gemeentebestuur van Heerenveen was vooral bedoeld om de nieuwe wethouders met elkaar kennis te laten maken. "We hebben toen aangegeven dat we nieuwe bedrijven, die zich langs de A7 willen vestigen, uit Heerenveen of Drachten laten kiezen."

Wethouder Douwstra vroeg of deze samenwerking nieuw was, maar "ik heb verteld dat we al veel langer op deze manier met elkaar praten. Als college kijken we voortdurend hoe we onze gemeente verder kunnen laten groeien. We gaan in volle vaart verder. Dat blijven we doen, want het hoort bij ons takenpakket."

Op zijn beurt vindt Rijpstra dat het college de gemeenteraad al veel beter informeert dan in het verleden wel gebeurde. "We doen dat best goed. Deze informatie hoefde niet direct naar de raad omdat het een regulier overleg betrof". De burgemeester stoorde zich aan het feit dat SB-raadslid Hofman met scherp schoot en de term "grof schandaal" in zijn vragen gebruikte. "We nou eens trots op de zulke daden."