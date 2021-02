Start uitbreiding bij Stertil in Kootstertille

wo 17 februari 2021 10.30 uur

KOOTSTERTILLE - De werkzaamheden die nodig zijn voor de uitbreiding van Stertil in Kootstertille zijn begonnen. In Kootstertille bevindt zich de hoofdvestiging van de Stertil Group met een breed programma producten voor het heffen van voertuigen en het optimaliseren van laad- en losprocessen aan perrons in distributiecentra.

Er komt in totaal 7.500 m2 bij om de geplande groei voor de komende jaren te faciliteren. De fabriek wordt aan de westzijde uitgebreid voor de productie van bestaande en nieuwe producten. En omdat Stertil een steeds belangrijkere distributiefunctie heeft gekregen voor de eigen internationale verkoopkantoren en distributeurs, is meer logistieke ruimte en opslag vereist. Expansie is ook nodig voor een modern demo- en trainingscentrum en extra kantoorruimte. Met de installatie van zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw levert Stertil een positieve bijdrage aan het milieu.

Bouwbedrijf De Vries Leeuwarden B.V. neemt de uitvoering voor zijn rekening. Sloopwerkzaamheden zijn reeds voltrokken, men is nu volop bezig het terrein bouwklaar te maken. Het installatiewerk wordt verzorgd door Pranger-Rosier Installaties B.V. uit Dokkum. Heldoorn Ruedisuli Architecten BNA te Leeuwarden is verantwoordelijk voor het ontwerp.

De verwachting is dat de totale werkzaamheden ruim een jaar in beslag nemen.