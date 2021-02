'Theater De Lawei heeft coronasteun hard nodig'

wo 17 februari 2021 10.18 uur

DRACHTEN - Theater De Lawei in Drachten draait momenteel absoluut geen winst. Als gevolg van de coronacrisis zijn er geen optredens, geen bezoekers en geen inkomsten uit horeca. De bijdrage van het rijk van ruim 314.000 euro en eenzelfde bedrag van de gemeente Smallingerland zijn hard nodig. Aldus wethouder Robin Hartogh Heys tijdens het vragenuurtje dinsdagavond in de gemeenteraad.

Minke de Voor-Veenstra (CDA) opperde de mogelijkheid dat de steun niet eens nodig zou zijn, omdat De Lawei wellicht winst zou draaien. "Hoe leggen we als noodlijdende gemeente onze inwoners dan uit dat we dan zo'n groot bedrag bijleggen."

De steun aan de top van schouwburgen in Nederland, waartoe De Lawei ook hoort, is begin vorig jaar al door de gemeenteraad bekrachtigd. Het rijk kwam toen met een steunregeling. Wethouder Hartogh Heys moest het antwoord schuldig blijven op de vraag of andere ondernemers nul op rekest krijgen nu dik drie ton naar de schouwburg is gegaan. "Dat is lastig te beantwoorden. Daar hebben we nog geen zicht op. We moesten destijds wel met deze rijksregeling akkoord gaan, want anders was deze bijdrage aan onze neus voorbij gegaan."