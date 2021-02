Van der Valk: 'Betere communicatie rond hotel plannen'

wo 17 februari 2021 09.52 uur

DRACHTEN - De communicatie met omwonenden van bouwprojecten in Smallingerland wordt verbeterd. Wethouder Robin Hartogh Heys kwam met de toezegging naar aanleiding van de bouw van de nieuwe hoteltoren van Van der Valk in Drachten. Pal tegenover de monumentale woningen aan Ureterpvallaat is de nieuwbouw van maximaal dertig meter gepland, zeer tegen de zin van de bewoners, die met de Participatiewet in de hand meer inspraak verwachtten te krijgen dan ze uiteindelijk hebben gehad.

Alle raadsfracties van Smallingerland toonden zich dinsdagavond tijdens Het Debat enthousiast voorstander van de komst van de hoteltoren met zalen en restaurant. De werkgelegenheid is een van de belangrijkste redenen voor college en raadsleden om in te stemmen met de plannen. Vanuit de raad kwam wel begrip voor de bezwaren van de omwonenden. De cultuur-historische waarde van het buurtje is onbetwist, zo concludeerden ze, maar de hoteltoren doet naar hun smaak geen onevenredige afbreuk aan het woongenot. In hun redenatie speelt mee dat de toren aanvankelijk vijftig meter hoog zou worden, maar na de kritiek van enkele jaren geleden tot dertig meter hoogte zijn teruggebracht.

De plannen van Van der Valk in Drachten hebben het nodige onder de bewoners losgemaakt. Volgens Klaas van Veelen van de ChristenUnie voelen ze zich geschoffeerd door de onduidelijkheid rondom de gevolgde procedure. "Mensen hadden verwacht dat ze mee konden praten en mee konden beslissen, maar dat is natuurlijk niet zo’’. Hij vindt dat het tussen de monumentale woningen en de zakelijke omgeving versterkend werkt. "Het woongenot wordt beperkt geschaad’’, aldus Van Veelen. Al realiseerden de raadsleden zich wel dat de term “beperkt” subjectief kan worden uitgelegd.

Wethouder Robin Hartogh Heys vertelde dat voor de eigenaren van de acht woningen aan het Ureterpvallaat wel een aantal maatregelen wordt genomen om de overlast te beperken. De hoteleigenaar neemt in elk geval de 995 meter lange groenstrook onder handen. Dunne plekken in de strook met bomen en bossages worden opgevuld, terwijl ook de hoogte op een aantal plaatsen zodanig wordt aangepast dat het uitzicht op de toren wordt weggenomen.

Toekan op 30 meter hoogte

Bovenop de hotelflat komt mogelijk ook nog de toekan-reclame van het Van der Valk-concern. Daarmee wordt het horecabedrijf vanaf de snelweg beter zichtbaar. Voor de plaatsing is nog wel een aparte procedure nodig. Bewoners hebben alvast aangegeven hoe ze denken over de komst van de tropische vogel op het dak van de flat.