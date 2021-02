Waar let je op bij het kopen van een nieuwe cv-ketel?

di 16 februari 2021 18.55 uur

LEEUWARDEN - Een nieuwe cv-ketel aanschaffen doe je niet iedere dag. De gemiddelde cv-ketel gaat namelijk zo’n 12 tot 15 jaar mee. Na deze periode is het vaak tijd om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Maar waar let je op bij de aanschaf van een nieuwe cv-ketel? Hoe zorg je voor een ketel die past bij jouw woning en verbruik? Er zijn een aantal zaken om goed uit te zoeken wanneer je op het punt staat een nieuwe cv-ketel te kopen. Wij zetten ze voor je op een rij.

Neem een kijkje bij de consumentenbond

De consumentenbond doet ieder jaar een nieuwe en onafhankelijke test onder verschillende cv-ketels. Dit doen zij om consumenten betere keuzes te laten maken voor producten met respect voor mens en milieu. Ook dit jaar is er weer een test gedaan naar welke cv-ketels het hoogste rendement en warmwatercomfort leveren.

De CW-klasse: hoeveel liter water levert de ketel per minuut?

De CW-klasse bepaalt het aantal liter warm water dat de ketel per minuut kan leveren. CW staat namelijk voor Comfortklasse Warmwater. Het getal hiervan zegt dus iets over de tapwater prestaties van de ketel. Hoe hoger de waarde, hoe meer capaciteit voor warm water de ketel heeft. Het is één van de belangrijkste dingen om goed in kaart te brengen om een goede keuze te maken voor een nieuwe ketel. Wanneer je een regendouche of bad hebt is de kans aanwezig dat je een ketel nodig hebt met een hogere CW-waarde.

Het vermogen: de capaciteit die de ketel aan warmte kan leveren

Het vermogen van een cv-ketel is uitgedrukt in kilowatt (kW). Dit geeft aan wat de capaciteit is voor de verwarming van de woning. Hierbij is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben binnen welke categorieën je woning valt. Zo is het belangrijk om op de volgende drie dingen te letten; het bouwjaar van het huis, het type woning en de grootte van de woning. Wanneer dit duidelijk in kaart is gebracht wordt het duidelijker hoeveel vermogen je nodig hebt. Een hoekwoning heeft bijvoorbeeld al snel 16 tot 30 kilowatt nodig terwijl een appartement al vaak genoeg heeft aan 11 tot 23 kilowatt.

Duurzaamheid en ketels

In de provincie Friesland wemelt het van de duurzame initiatieven. Veel inwoners proberen een steentje bij te dragen aan de duurzaamheid in de provincie. Onder andere door bijvoorbeeld te kijken naar duurzame alternatieven voor vr-ketels. Een hr-ketel is bijvoorbeeld een goed alternatief. Dit is een hoogrendementsketel en is een verbeterde versie van een vr-ketel. Hr-ketels zijn ontzettend efficiënt en verbruiken aanzienlijk minder gas. Een hr-ketel heeft namelijk geen waakvlam meer, maar een elektronische ontsteking. Daarnaast hergebruiken hr-ketels de warmte uit warmtedamp die vrijkomt bij de verbranding wat extra duurzaam is. Tot slot zorgen de betere ventilatoren en luchttoevoer voor een betere verbanding waardoor je uiteindelijk minder gas verbruikt.

Neem je eigen cv-ketel onder de loep

Vergelijk je huidige ketel met een aantal combiketels die je op het oog hebt. Het is handig om voor jezelf een duidelijk overzicht te hebben van je huidige cv-ketel eigenschappen om erachter te komen wat je prettig of niet prettig vond. Zo kun je bij de aanschaf van een nieuwe cv-ketel bepalen of je bijvoorbeeld meer of juist minder vermogen wilt of wellicht een hogere CW-klasse. Een veel gemaakte fout is dat men vaak voor een cv-ketel met een hoge capaciteit kiest terwijl dit niet nodig is. Het gevolg hiervan is dat een cv-ketel met overcapaciteit niet rendabel is.

Hoeveel vermogen je nodig hebt voor jouw woning en situatie is vaak lastig in te schatten. Om een beter beeld te krijgen van wat je nodig hebt, kan je het beste contact opnemen met een bedrijf zoals Feenstra. Zij geven persoonlijk en vakkundig advies over cv-ketels en kunnen je helpen bij een oplossing op maat. Lees meer over cv-ketels kopen bij Feenstra.