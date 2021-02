SAR vindt vermiste man binnen een uur terug

di 16 februari 2021 14.45 uur

URETERP - In Ureterp heeft de SAR(Search and Resecue)-team maandag binnen een uur een vermiste man teruggevonden. De vermiste man was op een elektrische fiets vertrokken vanuit een zorginstelling in Ureterp . Nadat de SAR de man in goede gezondheid had teruggevonden is hij overgedragen aan de politie die de man teruggebracht heeft naar zijn zorgkader.

Nadat de SAR haar hulp had aangeboden werden rond 19.00 uur de leden verzocht zich te melden in Ureterp. Binnen een uur waren er zo'n 20 personen op de been. Er werd gezocht met onder andere quads. Nog geen uur later werd de vermiste man aangetroffen aan de Leidijk in Ureterp.