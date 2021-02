Rechtszaak poging moord Surhuisterveen in maart

di 16 februari 2021 14.40 uur

LEEUWARDEN - De rechtszaak tegen een 40-jarige inwoner van De Westereen, die op 10 augustus vorig jaar in een woning aan de Groenling in Surhuisterveen een vrouw zou hebben mishandeld, zal op dinsdag 2 maart inhoudelijk worden behandeld. Dat werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een pro forma-zitting.

Bemiddelde in ruzie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft poging moord, dan wel poging doodslag ten laste gelegd. Dinsdag werd ook iets meer duidelijk over de aanleiding tot de geweldsuitbarsting. Volgens Tony Boersma, de advocaat van de Westereender, bemiddelde zijn cliënt in een ruzie tussen het latere slachtoffer en haar ex-partner. De ex-partner is de zwager van de Westereender, die destijds nog in Sneek woonde.

Zwaargewond afgevoerd

Volgens Bosma kwam aan het licht dat de vrouw verschillende malen kleren zou hebben besteld op naam van de vriendin van de verdachte. Toen hij thuiskwam en zijn vriendin in tranen aantrof, zou er iets geknakt zijn bij de Westereender en is hij naar Surhuisterveen gegaan om verhaal te halen. In de woning aan de Groenling is het volledig uit de hand gelopen.

Tegen hoofd geschopt

Het slachtoffer is mishandeld, zij is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij liep onder andere een gescheurde milt op. Zij heeft verklaard dat de verdachte haar ook tegen het hoofd geschopt zou hebben. Dat ontkent de verdachte. De man werd dinsdag per telefoon gehoord, hij zei dat hij spijt heeft. Het verzoek van zijn advocaat om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te schorsen, werd door de rechtbank afgewezen.