Eis: 3,5 jaar cel voor 'laffe overval' op bejaarde vrouw

di 16 februari 2021 11.29 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats – destijds woonde hij in Drachten – 42 maanden cel geëist voor de overval op een 93-jarige vrouw uit Drachten. De hoogbejaarde vrouw werd op 21 oktober 2019 ‘s avonds rond een uur of 9 overvallen door twee mannen in haar woning aan de Korenmolen.

Gesloten deuren

De zaak van een tweede verdachte, een 19-jarige inwoner van Gerkesklooster, werd aangehouden. Zijn advocaat is ziek. Dinsdagmiddag moet een 18-jarige Drachtster terechtstaan. Zijn zaak wordt achter gesloten deuren behandeld, hij was minderjarig ten tijde van de overval. De vierde verdachte, een 21-jarige Drachtster, moet woensdag voor de rechtbank verschijnen.

80.000 euro

Het slachtoffer werd ‘s avonds overlopen door de twee 19-jarigen. Terwijl een van de overvallers de bovenverdieping doorzocht, hield de ander de vrouw vast en werden haar mond en ogen dichtgedrukt. Volgens de politie moeten de verdachten minstens een half uur tot drie kwartier in de woning zijn geweest. Ze waren op zoek naar geld: een van de overvallers dacht dat er 80.000 euro in huis moest liggen. Zijn stiefmoeder maakte schoon bij het slachtoffer.

Stroom afgesloten

Geld vonden ze niet, wel een kistje met brieven van de overleden man van het slachtoffer, een zilveren rijksdaalder en een paar gouden munten. Totale waarde: 2000 euro. In april 2020 vond een zwemmer het kistje in de Morra. Diezelfde maand werd de 19-jarige opgepakt die dinsdagochtend terechtstond. Zijn DNA was aangetroffen op de sleutel van de meterkast van de woning aan de Korenmolen. De overvallers hadden de stroom afgesloten voor ze de woning verlieten.

Verdachte wil geen behandeling

De vier gingen er vandoor op de scooters van de andere twee verdachten. De reclassering maakt zich grote zorgen om de verdachte die dinsdag als eerste terechtstond. In september gaf hij nog aan dat hij behandeld wil worden, dinsdag zei hij dat hij er inmiddels anders over dacht. Hij is niet langer van plan om mee te werken aan een behandeling, of aan andere voorwaarden die de reclassering zou stellen.

'Krokodillentranen'

Hij liep in een proeftijd, er hing hem nog een jeugddetentie van 80 dagen boven het hoofd. Hij ontkende dat hij het slachtoffer heeft vastgehouden. Naar zijn beleving zijn hij en de medeverdachte maar een paar minuten in de woning geweest. Officier van justitie Roelof de Graaf geloofde er niets van. Het verhaal van de verdachte - hij zou zijn overgehaald door de anderen en hij zou niet hebben geweten dat de oude vrouw overvallen zou worden - deed de officier af ‘krokodillentranen’.

Gevoel van veiligheid weggenomen

"Zijn verklaring kan met de beste wil van de wereld niet serieus worden genomen", aldus De Graaf. Het slachtoffer heeft nog steeds last van wat haar is overkomen. In een van tevoren opgenomen filmpje zei ze dat de overval haar gevoel van veiligheid heeft weggenomen. Ze voelt zich nog steeds onveilig en angstig. Ze wil 2250 euro smartengeld van de overvallers. De rechtbank doet op 3 maart uitspraak in alle zaken.