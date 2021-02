Kruising met Lageweg wordt veiliger gemaakt

ma 15 februari 2021 14.05 uur

BURGUM - De kruising met de Lageweg en Raadhuisweg in Burgum wordt binnen afzienbare tijd veiliger gemaakt. Buurtbewoners van de Burgumerdaam hadden eerder al een handtekening-actie op touw gezet om de kruising te verbeteren. Het is voor fietsers en voetgangers bijna niet meer mogelijk om de kruising over te steken in verband met de toenemende drukte op de weg.

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft 320.500 euro subsidie ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gebruikt om drie knelpunten in de gemeente verkeersveiliger te maken. Het is de bedoeling dat er in totaal 3 knelpunten worden aangepakt en uitgewerkt. "Wy ferwachtsje dat de útfiering van de projekten yn de hjerst en takommend jier starte kinne", aldus wethouder Tytsy Willemsma.

Kruising

Voor het kruispunt Raadhuisweg/Lageweg gaat de gemeente onderzoeken welke maatregelen bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid. In de huidige situatie is bijvoorbeeld het oversteken van fietsers tussen het kruispunt en de rotonde niet voldoende veilig. Mogelijk worden hier aparte fietspaden aangelegd.

Fietspad

Het fietspad aan de Oude Commissieweg in Burgum wordt verbreed omdat het niet voldoet aan de norm voor landelijke hoofdfietsroutes. De fietsroute wordt waar mogelijk verbreed naar 3,5 meter.

Gytsjerk

In Gytsjerk gaat de gemeente in samenspraak met de inwoners van het dorp de '30-km zone' verbeteren. Ter hoogte van de kruising Canterlandseweg/Rinia van Nautaweg Noord, komen snelheidsremmende maatregelen op de aansluitende wegen om de zone te versterken.