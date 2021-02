Henk Angenent weer op de schaats in Dokkum

zo 14 februari 2021 18.30 uur

DOKKUM - Zondagmiddag kwam Henk Angenent, die in 1997 de laatste Elfstedentocht won, weer op de schaats aan bij het keerpunt in Dokkum. Hij deed dit samen met Syb van der Ploeg en zijn broer Jacob.

Ze startten zondagochtend in Leeuwarden om de Elfstedentocht op de schaats te rijden. Helaas was het ijs op sommige plekken zo slecht dat een groot deel van de route niet te schaatsen was. Ook was Henk Angenent gevallen en had hierbij zijn knie flink bezeerd. Bij Bolsward moesten de mannen van het ijs. Ze stapten in de auto om vervolgens in Dokkum weer op het bevroren water te stappen. Op het keerpunt in Dokkum werden de mannen warm onthaald.

Vanuit Dokkum hebben de mannen per schaats de tocht voortgezet naar de Bonkevaart in Leeuwarden waar ze even voor zes uur aankwamen.

