Lekker schaatsen op de Drachtstervaart

zo 14 februari 2021 16.53 uur

DRACHTEN - De temperaturen liepen zondag alweer op en de wind draaide naar het zuiden. Dat mocht de pret echter niet drukken. Het was gezellig druk op de Drachtstervaart in Drachten. Het ijs werd hier en daar wel wat slechter en er was al een wak bij de brug.

Van het carillon tot aan de piipbrège was het een grote drukte. Het was mogelijk om van het carillon waar het Pije Rasp standbeeld staat,

door te rijden naar het Drachtstervaartplan.

FOTONIEUWS