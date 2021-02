Zonnepanelen reinigen: dit is het beste moment

zo 14 februari 2021 15.45 uur

LEEUWARDEN - Om ervoor te zorgen dat je zonnepanelen optimaal werken, moeten deze af en toe worden schoongemaakt. Wanneer de zonnepanelen namelijk smerig zijn door stof, sneeuw, ijs, bladeren of vogelpoep, zorgt dit ervoor dat niet elk stukje van het energieoppervlak wordt benut. Omdat je ook met bewolkte dagen duurzame energie moet opslaan, moeten de zonnepanelen dus af en toe gereinigd worden. Hiervoor hebben we een paar tips verzameld.

In Nederland regent het regelmatig. Hierdoor krijgen de zonnepanelen eigenlijk een automatische douche waardoor een 'grote schoonmaak' niet vaak nodig is. Zeker wanneer de zonnepanelen schuin worden geplaatst met een hellingsgraad van 40%, wast eventueel vuil, sneeuw of stof er vanzelf af. Daardoor is een grondige schoonmaakbeurt voor zonnepanelen pas nodig na 5 á 6 jaar.

Wanneer moet ik zonnepanelen reinigen?

Het voorjaar leent zich uitstekend voor het schoonmaken van de zonnepanelen. Door dit klusje op te nemen bij de grote voorjaarsschoonmaak, zijn de zonnepanelen gereed voor de beste zonmaanden in de zomer. Deze zijn namelijk verantwoordelijk voor 75% van de jaarlijkse energieopbrengst. Wanneer de zonnepanelen dus rond de maand mei gereinigd worden, profiteert men optimaal van de zonnige maanden.

Controleer je zonnepanelen

Vogelpoep is één van de grootste boosdoeners omtrent het verlies van rendement. Check daarom regelmatig of je zonnepanelen vrij zijn van vogelpoep of ander vuil zoals sneeuw, of bladeren. Wanneer het net flink gestormd heeft, loont het om even een blik op de panelen te werpen en te bepalen of hier eventueel actie voor nodig is.

Zonnepanelen schoonmaken

Mocht het nodig zijn dat de panelen toch schoongemaakt moet worden, dan kan een hoop vuiligheid simpelweg afgespoeld worden met een tuinslang. Bij het verwijderen van wat hardnekkiger vuil kan een telescopische wisser een uitkomst bieden. Deze is te krijgen bij de meeste bouwmarkten. Mocht het ook hiermee niet weggaan, dan kun je voorzichtig zelf het dak op klimmen en de zonnepanelen schoonmaken met lauw, kalkvrij water en een zachte doek of spons. Wees hierbij voorzichtig. Schoonmaakmiddelen kunnen agressief zijn en de coating van de zonnepanelen aantasten. Mocht je zelf liever niet het dak op gaan, dan kun je een professioneel schoonmaakbedrijf vragen om een schoonmaakbeurt.

BonGo Solar als adviseur en installateur

BonGo Solar bestaat sinds 2012 en staat sindsdien altijd voor kwaliteit: wij zorgen ervoor dat u altijd voorzien bent van professioneel advies en we maken in ons assortiment alleen gebruik van A-merk producten. Met de aanschaf van onze zonnestroominstallatie bent u altijd voorzien van de nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied. Bij BonGo Solar heeft u meerdere keuzemogelijkheden voor de aanschaf van uw zonnepanelen: u kunt zonnepanelen kopen of zonnepanelen huren. Onze kundige monteurs zijn allemaal voorzien van de juiste certificaten. Zo garanderen wij keer op keer veiligheid en kwaliteit. Daarmee maken we duurzame energie beschikbaar voor iedereen.