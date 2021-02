Brand aan Klaarkamp in Gerkesklooster snel geblust

zo 14 februari 2021 14.19 uur

GERKESKLOOSTER - Op de bovenverdieping van een woning aan de Klaarkamp in Gerkesklooster brak zondagmiddag brand uit. De brandweer werd om 13.47 uur gealarmeerd en is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

De brand was ontstaan in de badkamer waar er kortsluiting was ontstaan in de oplader van de tandenborstel. De bewoner is als eerste begonnen te blussen en de brandweer heeft het vuur uiteindelijk gedoofd. De hele bovenverdieping liep flinke schade op. Een ambulance kwam nog uit voorzorg ter plaatse.

