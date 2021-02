Schoorsteenbrand in woning te Hallum

zo 14 februari 2021 13.31 uur

HALLUM - De brandweer rukte zondag rond het middaguur met meerdere voertuigen uit naar een woningbrand aan de Mariengaarderweg in Hallum. Er werden gelijk meerdere voertuigen opgeroepen vanwege de mogelijk slechte waterwinning.

Eenmaal ter plaatse werd al snel duidelijk dat de brand zich bevond rondom de schoorsteen in het dak van de woning. De brandweer had de brand snel onder controle. De schoorsteen is geveegd en er is daarna een nacontrole uitgevoerd. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan bij het afhandelen van de schade.

FOTONIEUWS