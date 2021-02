Gestrande schaatser van ijs gehaald met heli

zo 14 februari 2021 13.23 uur

DE VEENHOOP - Met een helikopter is zondag rond het middaguur een gestrande schaatser van het ijs bij De Veenhoop gehaald. Voor zover bekend kreeg de schaatser rugproblemen en door de plotselinge pijn kwam daarna ten val.

Een ambulance werd opgeroepen maar het voertuig kon de locatie niet goed bereiken. Na wat rondjes te hebben gemaakt, werd besloten om de helikopter in te zetten. Het slachtoffer is van het ijs gehaald en overgevlogen naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.