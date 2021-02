Schaatsplezier in en rondom Kollum

za 13 februari 2021 21.25 uur

KOLLUM - Op meerdere plekken in Kollum werd er zaterdag geschaatst. Zo kon men in en rond mooie tochtjes maken op de schaats. Zaterdagmorgen vroeg scheen de zon al volop en begon het steeds drukker te worden op de ijsvloeren in Kollum. Zoals een rondje Kollum via de Trekvaart, Kollumerkanaal naar de brug Zijlsterrijd en weer terug.

Ook waren veel schaatsers te vinden op de Trekvaart richting Westergeest en de Zwemmer. Onder een strakke blauwe lucht was het een dag voor jong en oud om volop te genieten van het schaatsen en de prachtige natuur landschappen.

