Auto zakt door ijs in Gerkesklooster

za 13 februari 2021 20.50 uur

GERKESKLOOSTER - Een bestuurder is zaterdag met zijn auto door het ijs gezakt in Gerkesklooster. De bestuurder reed het ijs op en maakte een paar rondjes maar op een zeker moment ging het mis. De ijsvloer was niet sterk genoeg voor het voertuig. De auto zakte weg in het water.

De videobeelden worden massaal gedeeld via social media. De Daihatsu Feroza is later op de avond met een verreiker uit de vaart getakeld.