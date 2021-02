Schaatsplezier in centrum van Dokkum

za 13 februari 2021 15.22 uur

DOKKUM - Voor schaatsers was het zaterdag mogelijk om tot in het centrum van Dokkum te rijden. Ondanks waarschuwingen bonden veel mensen de ijzers onder. De gemeente Noardeast-Fryslân liet in de loop van de middag weten dat er diverse mensen door het ijs waren gezakt.

In de video vooral prachtige sfeerbeelden vanaf de grond en uit de lucht van het mooie Dokkum.