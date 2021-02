Schaatspret in Smallingerland en Opsterland

za 13 februari 2021 10.40 uur

DRACHTEN - Op diverse plaatsen in de gemeente Smallingerland en Opsterland werd er volop geschaatst. Op de Drachtstervaart kon al geschaatst worden, maar nog niet overal was het nog betrouwbaar. In de wijk het Drachtstervaartplan was het prachtig ijs.

In het dorpje Smalle Ee bevonden zich een paar bewoners op het ijs en bij De Veenhoop was het vrijdag lekker druk. Een koek en zopie stond langs de kant.

Bekijk het fotonieuws met beelden uit Drachten, Smalle Ee, De Veenhoop, Nij Beets en Boornbergum.

FOTONIEUWS