Afdelingen Berchhiem uit voorzorg in quarantaine

za 13 februari 2021 09.59 uur

BURGUM - Twee medewerkers die werkzaam zijn op de afdelingen Hortinsje, Heideblomke en Pompeblêd van Berchhiem in Burgum zijn positief getest op het coronavirus. Beide medewerkers zijn thuis in isolatie.

Kwadrantgroep laat weten: "We willen er alles aan doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom is in overleg met de GGD en de Eerste geneeskundige van KwadrantGroep besloten om uit voorzorg deze afdelingen voorlopig in quarantaine te plaatsen."

Dit betekent dat de bewoners volledig beschermd verpleegd worden op het eigen appartement en geen bezoek kunnen ontvangen. De bewoners en hun naasten zijn persoonlijk geïnformeerd. De woningen Edelweiss en Fresia in Oranjestins zijn sinds woensdag 10 februari 2021 weer geopend voor bezoek. De quarantaineperiode van deze bewoners is beëindigd.