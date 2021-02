Verdachte: 'Gelukkig is er nog recht'

za 13 februari 2021 08.30 uur

LEEUWARDEN - De politierechter oordeelde vrijdag dat niet bewezen kon worden dat een 55-jarige inwoner van De Westereen op 18 september 2019 een medeweggebruiker heeft mishandeld. De man stond terecht omdat hij op de oprit van de Centrale As bij zijn woonplaats de bestuurder van een Volvo zou hebben geslagen en geschopt.

Geërgerd aan rijgedrag

De verdachte ontkende, hij zou de ander slechts een duw hebben gegeven toen deze dreigend op hem af kwam. De man kwam al duwend en trekkend op de vangrail terecht. De Westereender had zich geërgerd aan het rijgedrag van de Volvo-bestuurder. In plaats dat de man gang maakte op de oprit van de Centrale As, reed hij volgens de verdachte met een slakkengangetje.

Bestuurder zag er 'verwilderd’ uit

Nadat de man tot drie keer toe op de rem had getrapt, was de Westereender het zat. Hij reed om de Volvo heen en zette zijn auto, een Citroën C5, aan de kant. Volgens hem stapte de andere bestuurder 'verwilderd’ uit. “Hij stond met een dikke rode kop te schreeuwen en met zijn armen te zwaaien”. Toen de Westereender uitstapte om verhaal te halen, zou de andere man een slaande beweging hebben gemaakt.

“Een grote gozer”

“Ik denk: ik laat me niet slaan”, zei de verdachte. In eerste instantie gaf hij de ander een duw. Toen ander overeind kwam, pakte de man bij de revers en samen vielen ze op de vangrail. Een getuige – “een grote gozer”, volgens de verdachte – haalde de kemphanen uit elkaar. Dat de andere partij aangifte had gedaan, daar begreep de Westereender helemaal niets van.

Niet geslagen en geschopt

De man claimde ook nog dat zijn bril was gesneuveld. Eigen schuld volgens de verdachte, de ander zou de bril in zijn boosheid op de grond hebben gesmeten. Hij ontkende dat hij de Volvo-bestuurder, terwijl deze op de grond lag, zou hebben geslagen en geschopt. Behalve de verklaring van de Volvo-man was er geen bewijs dat de Westereender zich schuldig zou hebben gemaakt aan mishandeling. De man werd, duidelijk tot zijn grote opluchting, vrijgesproken. “Gelukkig er is nog recht”, verzuchtte hij, voor hij de zaal verliet.