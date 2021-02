Brand door Lego-blokje in plafonnière

vr 12 februari 2021 20.29 uur

DRACHTEN - De brand werd vrijdagavond om 19:13 uur gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Houtzaagmolen in Drachten.

In één van de vier woningen van Jp van Den Bent stichting was brand ontstaan door dat er een lego blokje terecht was gekomen in een plafonnierelamp. In eerste instantie was het de bedoeling om het pand te ontruimen en werden alle kinderen warm aangekleed.

Doordat de oorzaak snel werd gevonden door de brandweer, hoefden de kinderen niet de kou in. De brandweer heeft met een overdrukventilator de rook uit de woning verdreven.

Hoe het legoblokje in de lamp terechtkwam, is onduidelijk.