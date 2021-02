Botsing door te snel rijden en ABS werkte niet

vr 12 februari 2021 18.15 uur

LEEUWARDEN - Een botsing tussen twee auto's op de kruising van de Tolleane en de Weinterp bij Wijnjewoude, op 17 april 2019, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) te wijten aan de bestuurder van een van de auto’s, een 32-jarige inwoner van De Wilp. Hij reed te snel.

Te hard gereden

De man kwam 's avonds vanuit Wijnjewoude en reed richting Hemrik. De andere auto, komend uit de richting Drachten en op weg naar Wijnjewoude, kwam van rechts en had voorrang. Volgens de inzittenden van die auto reed de verdachte veel te hard, een botsing was onvermijdelijk. De verkeersspecialisten van de politie berekenden dat de Wilpster minimaal 80 kilometer per uur moet hebben gereden. Ter plaatse is 60 het maximum.

ABS werkte niet

Bovendien werkte de ABS niet van de auto van de Wilpster, een Peugeot 307. Als hij zich aan de snelheidslimiet had gehouden en als de ABS naqar behoren had gefunctioneerd, dan had volgens de politie een botsing voorkomen kunnen worden. De bestuurder van de andere auto liep een gebroken nekwervel op. Hij was vooral teleurgesteld dat de verdachte naderhand niets van zich heeft laten horen en niet zijn excuses aangeboden.

Zaak erg oud

De verdachte wierp tegen dat hij na de botsing geprobeerd heeft contact te maken, maar dat hij de indruk kreeg dat de andere bestuurder daar niet van gediend was. Via een omweg, een buurmeisje, heeft hij wel geregeld geïnformeerd hoe het met het slachtoffer ging. Officier van justitie Peter van der Spek eiste een werkstraf van 120 uur. Omdat de zaak al erg oud was, vond de officier het niet meer opportuun op een onvoorwaardelijke rijontzegging te eisen. Hij vorderde een voorwaardelijk rijverbod van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.