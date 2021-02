Zon spelbreker voor ijsbaan in Burgum

vr 12 februari 2021 17.29 uur

BURGUM - De Burgumer ijsclub moest vrijdag na enkele uren de baan alweer sluiten. De zon was de boosdoener. Het asfalt onder het ijs warmde te snel op waardoor het ijs aan de onderkant van de ijsvloer begon te smelten. Ook had het asfalt mogelijk niet voldoende kunnen 'afkoelen'. De dunne laag ijs van zo'n 3 centimeter was in de loop van de middag niet meer geschikt voor het schaatsen. De baan ging dicht.

IJsclub Bergum regelde dat er vrijdag aan het einde van de middag extra water op de baan gespoten kon worden zodat er zaterdag hopelijk wel gereden kan worden. De ijsclub moet nog ervaring opdoen met de ontwikkeling van het ijs van de hagelnieuwe baan. In januari 2019 werd de schaatsbaan officieel geopend en in die periode was de zon bijvoorbeeld minder sterk aanwezig dan nu.

De kleine baan, naast de wedstrijdbaan, was wel geopend en vele kinderen genoten hier van het schaatsen.