Vier jaar cel voor leden bestelbusjesbende

vr 12 februari 2021 14.50 uur

LEEUWARDEN - Drie mannen uit Noordwolde en Vledder die deel uitmaakten van de zogeheten 'bestelbusjesbende’ uit Noordwolde zijn vrijdag veroordeeld tot vier jaar cel. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De drie hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan witwassen, deelname aan een criminele organisatie, verboden wapenbezit en drugsbezit.

Diefstal niet bewezen

De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachten, 27, 40 en 66 jaar oud, in 2018 betrokken zijn geweest bij het stelen van bestelbusjes – voornamelijk VW Transporters en Mercedes Sprint-busjes – uit de regio’s Amsterdam en Arnhem. De activiteiten waar ze zich wel mee bezig hebben gehouden, het op grote schaal inkopen en strippen van de busjes en het doorverkopen van de onderdelen, schuurt volgens de rechtbank wel “nauw aan tegen de diefstallen”.

Binnen 30 uur gedemonteerd

Wel is er volgens de rechtbank contact geweest tussen de verdachten en de dieven. Per busje kregen de dieven 2500 euro betaald. De busjes werden gestript in een loods aan de Compagnonsvaart in Wijnjewoude, waar ze vervolgens vaak razendsnel werden gedemonteerd. Soms zat er niet meer dan 30 uur tussen het naar binnen rijden van de busjes en het afvoeren van de wrakken. Die werden naar de schrootverwerker gebracht.

Verkocht via Marktplaats

In de periode dat de verdachten actief waren, van januari tot oktober 2018, was er volgens de rechtbank een forse toename van aangevoerde wrakken bij het schrootbedrijf. De onderdelen werden doorverkocht aan vaste afnemers en op Marktplaats gezet. De groep werkte volgens het OM als “een geoliede machine”. De verdachten moeten aan verschillende gedupeerde auto-eigenaren meer dan een ton aan schadevergoedingen betalen.