Apache helikopters trainen in Noord-Nederland

vr 12 februari 2021 13.11 uur

LEEUWARDEN - Van 15 t/m 19 februari trainen militaire gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando, Koninklijke Luchtmacht in Noord-Nederland. De training Redskin Fury uitgevoerd door Apache gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando (hierna: DHC) trainen mogelijk boven de gemeenten Achtkarspelen, Assen, Dantumadeel, Heerenveen, Leeuwarden, Midden-Drenthe, Noordenveld, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tynaarlo, Tytsjerksteradiel en Westerkwartier.

Verder maken de helikopters gebruik van militair laagvlieggebied Midden-Drenthe. De procedures die de Apache gevechtshelikopters trainen vinden in de middag en avond bij duister plaats en zijn uiterlijk 23.00 uur terug op vliegbasis Gilze-Rijen. De helikopters vliegen in de avond om zo de nachtelijke omstandigheden te simuleren, waarin de helikopters doorgaans opereren.

Noord-Nederland is voor de Apache gevechtshelikopter relatief onbekend terrein, dit verhoogd de trainingswaarde voor de militaire piloten (vliegers genoemd). Door COVID-maatregelen kunnen essentiële trainingen voor helikopterbemanningen op dit moment niet plaatsvinden op de gebruikelijke locaties in het buitenland. Er wordt daarom getraind in eigen land.