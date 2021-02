De casinogids voor de provincie Friesland

vr 12 februari 2021 13.05 uur

LEEUWARDEN - De provincie Friesland is bepaald niet de meest dichtbevolkte provincie van het land. Dat heeft ook zijn weerslag op het aantal casino’s in deze regio. Daar waar meer mensen zijn, vestigen zich doorgaans ook meer casino’s. Vandaar dat in de provincie Zuid-Holland, de dichtstbevolkte provincie van ons land, ook in absolute aantallen het hoogste aantal casino’s te vinden is. Toch kunnen de goklustige Friezen best nog wel wat locaties vinden om hun geluk te beproeven. En natuurlijk bestaat er ook altijd nog de mogelijkheid om in te loggen op een online casino, zodat je er helemaal niet de deur voor uit hoeft.

Holland Casino

Het feit dat er niet heel veel casino’s in Friesland zijn, zegt natuurlijk niets over de mogelijkheden die je er hebt. Je kunt namelijk in deze provincie alle casinospellen vinden, onder meer dankzij de aanwezigheid van Holland Casino in de provinciehoofdstad Leeuwarden. Het is weliswaar volgens de casino map van CasinoScout.nl de enige vestiging van het concern in Friesland, maar je vindt er wel een compleet spelaanbod met alle bekende tafelspellen zoals roulette, blackjack en poker. Daarnaast staan in dit casino heel wat speelautomaten opgesteld, waardoor deelname aan je favoriete slotspelen ook mogelijk is. Door de koppeling van speelautomaten in alle vestigingen van Holland Casino maak je bovendien kans op de landelijke jackpot, die in de miljoenen euro’s kan lopen. Een 55-jarige Friezin kan daarover meepraten, want zij won in 2013 in Leeuwarden ruim 1,88 miljoen euro nadat ze 7,50 euro had ingezet.

Gokken in Sneek

Hoewel je wellicht zou verwachten dat Leeuwarden als hoofdstad van de provincie ook de stad is met de meeste casino’s, is dat niet het geval. Sneek wint het in dat opzicht met zes casino’s, maar dat is niet zo vreemd. Sneek is een populaire plek om uit te gaan en dat vertaalt zich natuurlijk ook in deze branche met een groter aantal bedrijven dat een graantje wil meepikken. Jack’s Casino, Toy Toy Casino, Noord Casino, Automatenbedrijf Krikke, E. de Vries Speelautomaten en Pecch Casino zijn de namen die je tijdens een wandeling door Sneek kunt tegenkomen. Je hebt dus volop mogelijkheden om een bezoek aan deze pittoreske gemeente met het schitterende beschermde stadsgezicht te combineren met het wagen van een gokje!

Een leuk feitje? Het Jacks Casino in Sneek heeft vorig jaar de prijs voor beste online casino van Nederland gewonnen. Een bijzondere prijs die in de voorgaande jaren in bezit is geweest van het Holland Casino. Daar is sinds 2020 een eind aan gekomen!

Leeuwarden op twee

De provinciehoofdstad staat met vijf casino’s op een keurige tweede plaats. Hierboven werd Holland Casino al beschreven, verder vind je er Las Vegas Leeuwarden, Multigame Amusement, Power Play en Ster Amusementsapparatuur. Goed om te weten is dat alle casino’s in Nederland opereren op basis van een vergunning en onder permanent toezicht staan, zodat je er als bezoeker gerust op kunt zijn dat alles er eerlijk verloopt. Het maakt dus niet uit welk casino je kiest, bepaal dat vooral zelf op basis van je persoonlijke voorkeuren!

Andere opties

Jack’s Casino is ook in Heerenveen te vinden, evenals Flash Casino en de lokale aanbieder S. Postuma. Verder heeft Friesland nog casino’s in Joure, Langweer en Lemmer (twee per gemeente) en in Appelscha, Balk en Harich, Ameland en Terschelling.