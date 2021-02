Coronavirus: Daling besmettingen gestopt

vr 12 februari 2021 12.06 uur

LEEUWARDEN - De daling van het aantal coronabesmettingen in Friesland is na twee weken gestopt. Afgelopen week zijn 1207 inwoners van de provincie positief getest, net iets meer dan een week eerder. In de weken daarvoor was een duidelijke afname zichtbaar. Onder 70plussers loopt het aantal besmettingen wel terug. Het vaccineren breidt de komende week verder uit met activiteiten op de eilanden en via de huisarts.

Het aantal besmettingen onder 70plussers daalde met 20 procent, na een stijging in de vorige week met 40 procent. Onder dertigers en vijftigers was er sprake van een groei. Ook in de basisschoolleeftijd was er een toename, van 35 besmettingen vorige week naar 71 deze week. Dit lijkt vooral te komen doordat de drempel om kinderen te testen, is verlaagd. Het is nog te vroeg om een effect te zien van de basisscholen die deze week weer open gingen.

Winterweer

Vanwege het strenge winterweer waren de test- en vaccinatielocaties zondag gesloten. In de dagen daarna zijn de achterstanden die toen zijn opgelopen deels ingehaald. Het aantal tests nam de afgelopen week toe tot 8067. Dit waren 200 meer dan een week eerder.

Het is nog onduidelijk waardoor de daling van de Friese besmettingscijfers gestopt is, terwijl er maar een beperkte versoepeling van de maatregelen is. Mogelijk komt dit doordat GGD Fryslân geregeld uitgebreid onderzoek in zorginstellingen doet als er sprake is van een besmetting en daar grootschalig test. Meer testen in een omgeving waar het virus al is, leidt snel tot het vinden van meer besmettingen.

Vaccineren

In de afgelopen week zijn 4265 mensen gevaccineerd, van wie 2883 ouderen. Door het winterweer zijn dit minder dan gepland. De bedoeling is de achterstand snel in te lopen. In totaal zijn nu ruim 16.000 inentingen verricht.

Inmiddels hebben 7391 ouderen een eerste prik gehad. Vandaag (vrijdag) staan bijna 1300 vaccinaties ingepland.

Dinsdag start het vaccineren van oudere inwoners en zorgmedewerkers van de Waddeneilanden.

Komende week is voor het eerst ook het Oxford-vaccin van AstraZeneca beschikbaar. Dit is bestemd voor zorgmedewerkers die in de eerste ronde niet aan bod kwamen en op de wachtlijst stonden. Deze week was landelijk in het nieuws dat het transport van vaccins naar zorginstellingen niet altijd goed verloopt. Dit zou een negatieve invloed op de kwaliteit van het vaccin kunnen hebben. Volgens de GGD Fryslân speelt dit in Friesland niet.

De priklocatie in Leeuwarden - en ook de zeven nieuwe locaties die er nog komen - krijgen de vaccins op correcte wijze rechtstreeks geleverd vanuit het depot in Oss. Om voor een stabiele overtocht naar de Wadden te zorgen en zo de kwaliteit van het virus te waarborgen zet de GGD een helikopter in die hiervoor gecertificeerd is.

Cijfers

Met de 1207 besmettingen van deze week erbij, is het coronavirus nu bij 23.238 inwoners van Fryslân aangetroffen. Aan de GGD is doorgegeven dat deze week 41 coronapatiënten zijn overleden. Er zijn 18 ziekenhuisopnames bij de GGD gemeld.

Gemeenten

Leeuwarden was de gemeente die met 242 de meeste besmettingen noteerde. Dit hangt samen met de uitbraak in het Medisch Centrum Leeuwarden. Vooral in Achtkarspelen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel liepen dezelfde cijfers terug.

De cijfers van deze week, met vorige week tussen haakjes: Leeuwarden 242 (154), Súdwest-Fryslân 223 (217), Tytsjerksteradiel 99 (121), De Fryske Marren 93 (99), Achtkarspelen 85 (106), Noardeast-Fryslân 85 (85), Smallingerland 69 (98), Waadhoeke 67 (41), Weststellingwerf 63 (54), Dantumadiel 54 (50), Heerenveen 44 (57), Opsterland 44 (52), Ooststellingwerf 24 (30), Harlingen 11 (10), Terschelling 0 (4) en zowel Ameland, Schiermonnikoog als Vlieland 0 (0).